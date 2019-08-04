فنانة شهيرة تمنت ترتيل القرآن ودخول الجنة.. هذه قصتها

رغم كل ما يقال عن الشهرة والوسط الفني، من شائعات وسلوكيات غير لائقة، كانت الفنانة الراحلة، نازك، النقيض من ذلك، إذ تحدثت مرارًا عن التزامها بتعاليم الدين، واعتقادها بأن الفن وسيلة لهداية الناس إلى الفضيلة والخير.

وفي حوار سابق لها بمجلة الإذاعة والتليفزيون عام 1959، أكدت نازك أنها إنسانة عادية شأنها شأن باقي الناس، تقرأ القرآن وتؤدي الصلاة في أوقاتها، وتصوم رمضان وغيره من الأيام.

في بداياتها التقت نازك بالفنان محمد فوزي ولحّن لها أغنية "كل دقة في قلبي"، وشاركته التمثيل في فيلم يحمل اسم هذه الأغنية. وكانت تمتاز بصفة الحياء والخجل، لذلك أثناء تصوير الفيلم تم إعادة أحد المشاهد أكثر من 10 مرات، نظرًا لخجلها الشديد لأن المشهد كان يتطلب منها أن تقول عبارات غزل.

تقول الفنانة اللبنانية عن الالتزام: "بعض الفنانات يعتقدن أن النجاح يستلزم أن تعرف الواحدة منهن كيف تدخن السيجارة وتشرب الخمر وتقف أمام الكاميرا في صور مشينة.

لكن التمثيل ليس كذلك، التمثيل شيء مقدس إذا كان هدفه خير البشرية وعلى أي حال (فإن الله غفور رحيم)، والفنانة تستطيع النجاح بفنها فقط، أما الطريق الأخر فهو طريق الانحدار ولا تسلكه إلا الفاشلات".

تعاملت نازك مع كبار الملحنين مثل: محمد القصبجي ورياض السنباطي ومحمود الشريف، ومن أشهر أغنياتها "تحت التوتة"، و"الدوامة"، و"أنا والنجوم"، وشبه الكثيرون صوتها بصوت أسمهان، لذلك لّحن لها فريد الأطرش أغنية واحدة. كما قامت بالغناء في مسرحية "مصرع كليوباترا" لأمير الشعراء أحمد شوقي، لكن في النهاية ارتأت الفنانة اللبنانية لطبيعة خجلها وتربيتها الدينية أن تبتعد عن السينما، وتكتفي بالغناء في الإذاعة وعلى المسارح فقط.

وعندما توجهت للبنان لم تحقق النجاح الذي حققته في القاهرة، وعانت من الإهمال الفني وهو ما أثر عليها كثيرًا، لدرجة أنها أصيبت بانهيار عصبي ودخلت المستشفى، وعقب خروجها ارتدت الحجاب وتفرغت للعبادة والصلاة وتقديم الأغاني الدينية إلى أن توفيت.

وفي أحد حواراتها قبل الاعتزال، سئُلت نازك عن أمنيتها الكبرى، فقالت: "أن أرتل القرآن في الإذاعة العربية بصوتي وأن يتحد لبنان مع الجمهورية العربية المتحدة وكل أمنياتي أن أدخل الجنة".