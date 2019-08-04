رسالة من ملك الأردن لقوات الدرك.. ما الأمر

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الملك عبد الله

غرد  ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأحد، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مشيدًا فيها بقوات الدرك، بعد مشاركتهم في تشييع امرأة عراقية توفيت بمرض خبيث أثناء تلقيها العلاج في العاصمة الأردنية عمان.

وأشاد العاهل الأردني، في تدوينته بنخوة وشهامة رجال الدرك في بلاده، بعد استجابتهم لنداء المشاركة في تشييع المرأة العراقية.

وغرد الملك عبد الله: "أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل في ترجمة توجيهاتنا، لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها، التي توفيت في الأردن، رحمها الله، فهذا العمل الإنساني يعكس المعنى الحقيقي لأردن النخوة، وما يجمعنا من علاقات محبة وأخوة بالأشقاء العراقيين راسخ ومتين".

وشاركت قوات الدرك، أمس السبت، في تشييع جثمان سيدة عراقية توفيت بعد معاناتها مع السرطان في الأردن.

وكانت ابنة السيدة المتوفاة، ناشدت بأن يخرج رجال في جنازة والدتها، بسبب عدم وجود أقارب لها في الأردن، قبل أن تستجيب قوات الدرك للمناشدة.


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