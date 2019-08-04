فنانة شهيرة تتصور عارية .. و"صليب" على رقبتها

أثارت الفنانة اللبنانية قمر، جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، حيث نشرت صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، رغم تعمدها الإثارة في صورها التي تنشرها عبر مواقع التواصل ولكنها هذه المرة قد تكون تجاوزت الخطوط الحمراء.

فقد نشرت قمر مجموعة صور جديدة لها أظهرت القسم العلوي من جسدها بينما كانت عارية تمامًا واكتفت بوضع يديها على صدرها لتغطيته.

وقد أثارت الصور صدمة متابعي قمر ونصحوها بإزالتها ومراعاة أنها أم حيث قال أحدهم: “عيب ياقمر ارتقي عندك ابن مابينفع هيك وانتي مسلمة مش كرمال الفن والمصاري بتعملي هيك حبيبتي انتي ارقى من هيك وبيكفي الله ماعطيك جمال شو لك وهالصور” فيما قال اخر “كيم كرداشيان فرع لبنان”.

كما أثارت قمر الجدل بسبب الصليب الذي ظهرت ترتديه في رقبتها حيث سألها أحد متابعيها: “مو على أساس مسلمة الصليب شوضعه”.