  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:54 م
بحث متقدم
الأمن السعودي (أرشيفية)

جريمة بشعة تهز المملكة.. سعودي يقتل حماته بـ 5 رصاصات

جابر

فيلم أردني يثير الجدل باعترافه بحق إسرائيل في فلسطين

محمد صلاح وعمرو وردة

فيديو فاضح جديد يطارد "وردة"

وسيم السيسي

وسيم السيسي: "الشيطان نفسه مش هيقدر"

السودان

"العسكري" يوقع بالأحرف الأولى الإعلان الدستوري مع المعارضة

الحج

أول تحرك سعودى تجاه الحجاج القطريين

ارشيف

سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج

قمر

فنانة شهيرة تتصور عارية .. و"صليب" على رقبتها

الملك عبد الله

رسالة من ملك الأردن لقوات الدرك.. ما الأمر

بالوعات

أرقام صادمة عن سرقة غطاء بالوعات الصرف من الشوارع

فنانة شهيرة تتصور عارية .. و"صليب" على رقبتها

الصفحة الأخيرة

قمر
قمر

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تمنت ترتيل القرآن ودخول الجنة.. هذه قصتها

#

فنانة شهيرة:« مش عايزه رجالة تاني أقسم بالله ما هتجوز»

#

«على السرير وفي الحمام»..فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضحا

#

ساويرس ينفعل على متابع بعد خوضه في عرض فنانة: وأنت مالك

أثارت الفنانة اللبنانية قمر، جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، حيث نشرت صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، رغم تعمدها الإثارة في صورها التي تنشرها عبر مواقع التواصل ولكنها هذه المرة قد تكون تجاوزت الخطوط الحمراء.

فقد نشرت قمر مجموعة صور جديدة لها أظهرت القسم العلوي من جسدها بينما كانت عارية تمامًا واكتفت بوضع يديها على صدرها لتغطيته.

وقد أثارت الصور صدمة متابعي قمر ونصحوها بإزالتها ومراعاة أنها أم حيث قال أحدهم: “عيب ياقمر ارتقي عندك ابن مابينفع هيك وانتي مسلمة مش كرمال الفن والمصاري بتعملي هيك حبيبتي انتي ارقى من هيك وبيكفي الله ماعطيك جمال شو لك وهالصور” فيما قال اخر “كيم كرداشيان فرع لبنان”.

كما أثارت قمر الجدل بسبب الصليب الذي ظهرت ترتديه في رقبتها حيث سألها أحد متابعيها: “مو على أساس مسلمة الصليب شوضعه”.


View this post on Instagram

Woke up in @picassomalibu ??

A post shared by ???????? (@singeramar) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة جماعية لأعضاء الاتحاد السورى لكرة القدم
» جسر الملك فهد يسجل أعلى عبور فى تاريخه
» تدشين أكبر مشروع لتنقية الهواء بالسعودية
» قرية سعودية تنام على الصخور.. تعرف عليها
» حلا شيحة تستفز جمهورها بهذا الأمر
» الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية جديدة
» مكافأة لمن تلد ذكرًا بقرية بولندية
» هل تحل الكويت مجلس الأمة؟.. بيان رسمي يرد
» حزب البشير يعترض على اتفاق "الوثيقة الدستورية"
» صورة نادرة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة.. لن تصدق التغيير
» مشهد مؤسف باحتفالات «سان جيرمان» بكأس السوبر الفرنسي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج