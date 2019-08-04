فيديو فاضح جديد يطارد "وردة"

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اول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو جديدا للدولى المصرى عمرو وردة، لاعب فريق باوك، ظهر خلاله فى حفل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

وظهر "وردة" بمقطع الفيديو، ممسكا بكأس به مشروب يبدو مختلفا عما ملئت به كؤوس أصدقائه، وكان واضحًا أنها "خمور".

وأشارت صحيفة "متروسبورت" اليونانية، إلى أن "وردة" مازال منقطعًا عن تدريبات فريقه، على الرغم من عودته خلال الأيام الماضية إلى اليونان، لكنه لم ينضم للفريق.

كما أوضحت أن اللاعب مستمر فى إجازته ولم ينخرط في تدريبات الفريق، الأمر الذي يوضح أن اللاعب لن يتواجد في صفوف ناديه الموسم الجديد.

وكان النادي اليوناني قد أبدى رغبته في التخلص من اللاعب الموسم الجديد، وأكد ذلك صدور قرار بعدم تواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق في الموسم الحالي، الذي يفتتحه باوك بمواجهة أياكس أمستردام الهولندى ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا.

وجاءت رغبة إدارة النادي في الإطاحة باللاعب بسبب سوء السلوك الذي بدر من اللاعب على خلفية تواجده في معسكر منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي توج منتخب الجزائر بطلا لها.



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