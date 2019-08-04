إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»

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المصريون

الزمالك

بشير التابعي

أخلت نيابة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، سبيل بشير التابعى لاعب نادى الزمالك السابق، بضمان محل الإقامة، في اتهامه بقتل شخص جراء اصطدامه بسيارته بمنطقة التجمع الخامس.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الطب الشرعي.

وتلقى مباحث قسم التجمع بلاغا من أحد المستشفيات يفيد وصول "م. ع" مصاب بنزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء جسده، نتيجة اصطدام سيارة به، وتوفى لحظة وصوله المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن المتهم هو لاعب الزمالك السابق بشير التابعي.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.


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