  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:50 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

أرشيفية

قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

مانشستر سيتى وليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر سيتي

بعثة الحج - أرشيفية

ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين

أرشيفية

تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين

الراقصة صافينار

فيديو عارٍ لـ «صافينار».. وبلاغ يتهمها بالفسق

أضحية العيد - أرشيفية

«العيد فرحة».. الأضحية.. لحمة.. رزق.. واستثمار

الزمالك

إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»

منتجع الموساد في البحر الأحمر

منتجع الموساد علي البحر الأحمر.. ما قصته

الملك سلمان

الملك سلمان أول من علق على توقيع وثيقة السودان.. ماذا قال؟

لتعزيز العلاقات.. سلطان بروناي يصل القاهرة

الحياة السياسية

سلطان بروناي دار السلام
سلطان بروناي دار السلام

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"كوشنر" يصل القاهرة قادمًا من تل أبيب

#

«السيسي» يناقش تطورات سد النهضة مع وزير الخارجية الإثيوبي

#

سلطان بروناي يتراجع عن عقوبة إعدام المثليين

#

البنك التجاري الدولي مصر يؤسس مكتب تمثيل في إثيوبيا

القاهرة

مطار القاهرة الدولى

تعزيز العلاقات

سلطان بروناي

وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، سلطان بروناي دار السلام، السلطان حاجي حسن بولقية، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين، وآخر القضايا على الساحتين العربية والدولية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال السلطان حاجي حسن بولقية، باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة، وكان في استقباله المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك للقاء عدد من المسئولين في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين، وآخر القضايا على الساحتين العربية والدولية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» بث مباشر.. مباراة الأردن والبحرين
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج
» "الحرس الثوري" يحتجز ناقلة نفط جديدة في الخليج
» الأهلى يحسم مصير "معلول"
» "المصريين مش عايزين جينفر".. مطالبات بإلغاء الحفل
» جولة لاعبي «الريدز» قبل مواجهة مانشستر سيتى
» "أحمد حلمى" يكشف الستار عن برومو "خيال مآتة"
» استقالة جماعية لأعضاء الاتحاد السورى لكرة القدم
» جسر الملك فهد يسجل أعلى عبور فى تاريخه
» تدشين أكبر مشروع لتنقية الهواء بالسعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج