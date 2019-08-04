» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية

04 أغسطس 2019 - 05:25 م

وصل إمام عاشور، جناح فريق غزل المحلة والمعار لنادي حرس الحدود، إلى مقر نادي الزمالك لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء، ليكون الصفقة الـ11 للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى النادي العسكري التى كانت ستنتهى بنهاية الموسم المقبل (2019-2020).

وأجرى مسئولو الزمالك، مفاوضات مع غزل المحلة، حيث عرض النادي الحصول على خدمات اللاعب مقابل 12 مليون جنيه، إلا أن المحلة يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه لإتمام الصفقة رسميًا.

ومن المقرر أن تُحسم الصفقة اليوم الأحد حتى يحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب.

طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أعلن لمصراوي يوم الجمعة أن إمام عاشور في طريقه للانتقال للزمالك، كما أكد رئيس القلعة البيضاء أن النادي سيحصل على الاستغناء الخاص باللاعب اليوم الأحد.

وكان الزمالك تعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبدالشافي وكريم بامبو، كما استعاد خدمات الثنائي مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد نهاية إعارتهم.

يُذكر إن إمام عاشور (21 عامًا) يلعب في مركز خط الوسط، وانضم لحرس الحدود بداية من الموسم الماضي (2018-2019) على سبيل الإعارة من غزل المحلة.