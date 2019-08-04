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مفاجأة.. متوسط إنفاق الأسرة فى الطعام 51.4 ألف جنيه سنويًا

الحياة السياسية

رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة للإحصاء
رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة للإحصاء

أحمد سالم

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الطعام

الإحصاء

المسكن

قال عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة للإحصاء، إن متوسط إنفاق الأسرة سنويا من طعام وشراب ومسكن يصل إلى نحو 51.4 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الطعام والشراب احتل نسبة كبيرة وصلت إلى نحو 37.1% من إجمالي الإنفاق.

ولفت إلى أن الإنفاق على المسكن يمثل نحو 18.6% من إجمالي الإنفاق، والتعليم 4.5%، منوها بأنه جرى زيادة متوسط الأجور السنوي من عام 2015 حتى الآن، من 44.200 إلى 59 ألف جنيه.

وأضاف عبدالحميد خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "8 الصبح" على شاشة قناة "Dmc "، أن بحث الدخل والاستهلاك يعد من الأبحاث الصعبة، حيث تم إجراءها 13 مرة منذ عام 1958، ويخضع لمعايير وإجراءات دولية في القياس.

ولفت إلى أن أبحاث رصد استهلاك وإنفاق الأسرة بالكامل من خلال الطعام والشراب، والرعاية الصحية، والمسكن جرت ميدانيا بداية من أكتوبر عام 2017 حتى أكتوبرعام 2018 على مستوى 27 محافظة، شارك فيها 300 باحث ومراجع.

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