بيان عاجل من النائب العام السعودي

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كلف النائب العام ، فروع ودوائر النيابة العامة ومقرها الرئيسي باستمرار العمل خلال عطلة عيد الأضحى، لإنجاز القضايا ونظرها خلال تلك الفترة، مع منح قضايا المواقيف والإجراءات المستعجلة الأولية في ذلك، رعاية للمصلحة العامة.

وكشف إنفوجرافيك نشره حساب النيابة على تويتر أن عدد الفروع 13 فرع ، فيما يصل عدد دوائر النيابة العامة في المحافظات 103 ، ومنسوبي النيابة العامة 1300 .

وقال حساب النيابة العامة السعودية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« #النائب_العام يكلف فروع ودوائر #النيابة_العامة ومقرها الرئيس باستمرار العمل خلال عطلة #عيد_الأضحى، لإنجاز القضايا ونظرها خلال تلك الفترة، مع منح قضايا المواقيف والإجراءات المستعجلة الأولية في ذلك، رعاية للمصلحة العامة».


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