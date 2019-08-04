» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أجنبية ثانية في منطقة الخليج الأربعاء الماضي.

وبحسب التليفزيون الحكومي، فإن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري "احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج بينما كانت تقوم بتهريب الوقود لبعض الدول العربية"، على حد وصفه.

كما أفاد باحتجاز طاقم الناقلة المكون من 7 أشخاص، مضيفا أنها كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود.

وهذه هي المرة الثانية، التي تتهم فيها إيران ناقلة نفطية بتهريب الوقود. ففي 13 يوليو ، احتجز خفر السواحل الإيراني سفينة "إم تي ريا" التي كانت ترفع علم بنما، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.

وفي الشهر الماضي، استولت إيران على الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز، بحجة ارتكابها مخالفات واصطدامها بسفينة صيد.