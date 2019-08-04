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قرار صادم من وزيرة الصحة تجاه "جمال شعبان"

الحياة السياسية

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

أحمد سالم

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وزيرة الصحة

المستشفيات

بني سويف

معهد القلب

هالة زايد

عبر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي السابق، عن غضبه مما حدث له أثناء زيارته لبني سويف، وذلك بعد منعه من دخول مستشفيات وزارة الصحة.

وقال "شعبان" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "شكراً معالي الوزيرة، تحياتي من بني سويف.. أصدرت تعليمات تمنع جمال شعبان من دخول مستشفيات الصحة في زيارته لبني سويف لمقابلة شباب الأطباء وعرض البرنامج الانتخابي.

وتابع "في الوقت الذي تفتح له المستشفيات الجامعية ذراعيها"، معقبًا العزبة.. متزعلوش".

وأعلن عميد معهد القلب في وقت سابق، ترشحه لخوض انتخابات نقابة الأطباء على مقعد النقيب العام.

وقال شعبان في تصريحات صحفية، إن ترشحه جاء سعيًا للارتقاء بالمهنة ولدعم شباب ا?طباء وتكريم الكبار، واسترداد النقابة بعيدًا عن أي تيارات سياسية.

والجدير بالذكر أن وزيرة الصحة قررت في مارس الماضي، إعفاء الدكتور جمال شعبان بعد 6 أشهر من توليه المسؤولية كمدير لمعهد القلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة بدلًا منه.

وأرجعت وزيرة الصحة قرارها إلى "تقصيره في مهام عمله، بوجود عدد من العمليات الجراحية تم تأجيلها بمعهد القلب بدون سبب أو مبرر لمرضى يعانون ويلات المرض، وفي أمس الحاجة إلى إجراء التدخلات العاجلة".

مما أثار جدلًا واسعًا داخل معهد القلب وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين صرح شعبان قائلًا: "أنا فرد في منظومة كبرى ومش عايز زملائي يغتالوا معنوياً، وتعبهم ميروحش هدر، لأنهم وراء الإنجاز الذي تحقق في معهد القلب، وحرام يتقال مشتغلناش لأننا مجموعة تعبت".

وأشار إلى أن المعهد لم يعطل أي عملية جراحية لمرضى، بل كسر الإجراءات الروتينية للتخفيف عليهم.

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