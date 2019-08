فنانة شهيرة تستعرض«منطقة حساسة» على شاطئ البحر

واصلت الفنانة منة فضالي، إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور جديدة عبر حسابها على "تويتر" وهي على شاطئ البحر بملابس شبه عارية، فيما اتهمها البعض بمحاولة إثارة الغرائز بالتركيز في الصورة على غظهار منطقة «تحت الإبط».

وظهرت منة فضالي بملابس جريئة، حيث دأبت في الفترة الأخيرة على إثارة الجدل حولها بسبب ملابسها.

وهاجم رواد مواقع التواصل الفنانة بسبب تعمدها إثارة الجدل واستعراض جسدها العاري بشكل لا يتفق مع تقاليد المجتمع، فيما اتهمها آخرون بأنها تحاول تقليد من حصلوا على شهرة واسعة وأصبحوا حديث السوشيال ميديا بسبب ملابسهم الفاضحة، فيما أشاد متابعون آخرون بجمالها.



Woman are angels and when someone breaks our wings we simply continue to fly on a broomstick we’re flexible like that ???? pic.twitter.com/cjss8l8fv3

— Menna Fadali (@MennaFadali) August 4, 2019