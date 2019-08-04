  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة..والأخيرة: كان مخدرني

برشلونة وارسنال

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وبرشلونة

الأب والأبناء الضحية

ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة

سيف نبيل

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

مونوريل - أرشيفية

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

النائب العام السعودي

بيان عاجل من النائب العام السعودي

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

أضحية العيد - أرشيفية

«العيد فرحة».. الأضحية.. لحمة.. رزق.. واستثمار

أرشيفية

قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

بعثة الحج - أرشيفية

ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين

اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة

عرب وعالم

حريق
حريق

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

حريق هائل بأحد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

#

أجمل لقطات القصر الملكى بالسعودية

#

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

#

حريق هائل بكنيسة .. ومسلمون يتمكنون من إطفائه

مكة

حجاج

عيد الاضحى

حريق هائل

عمرة

اندلع حريق منذ قليل بمجموعة من المخيمات المجاورة لمستشفى القوات المسلحة، بمنطقة منى بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء للمنطقة للتعامل مع الحادث.

وقال مصدر مطلع، إن أكثر من 20 وحدة إطفاء عالية التجهيز انتقلت إلى موقع الحادث بالإضافة إلى المعدات المساندة الحريق وتمكنت من تطويق النيران وأن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث.

وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يسفر عن وفيات، وجار التحقق من أسبابه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس جلسة رئيس الأهلي مع «عبد الحفيظ»
» اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة
» «المسابقات» تعلن مواعيد مباريات كأس مصر
» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين
» مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول
» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج
» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج
» الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة الإرهاب
» إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»
» «الصحفيين» تستقر على أعضاء لجنة القيد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج