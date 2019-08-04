  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:35 م
بحث متقدم
أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة..والأخيرة: كان مخدرني

برشلونة وارسنال

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وبرشلونة

الأب والأبناء الضحية

ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة

سيف نبيل

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

مونوريل - أرشيفية

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

النائب العام السعودي

بيان عاجل من النائب العام السعودي

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

أضحية العيد - أرشيفية

«العيد فرحة».. الأضحية.. لحمة.. رزق.. واستثمار

أرشيفية

قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

بعثة الحج - أرشيفية

ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة..والأخيرة: كان مخدرني

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

#

تسريب فيديو فاضح لسياسي تونسي بارز مع راقصة مصرية

#

تسريب فيديو إباحي لفنانة شهيرة.. وترد: كان زوجي

#

شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

طبيب

المغرب،

ممرضة

فيديو إباحي

مراكش

انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر تطبيق واتساب ثم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو إباحي، هز مدينة مراكش المغربية، بطلاه طبيب وممرضة يقال أنهما يعملان داخل أحد مستشفيات مراكش.

الفيديو الذي قام الطبيب بالتقاطه يظهره مع خليلته وهما في وضعيات جنسية داخل أحد أجنحة المستشفى تزامنا مع وقت مداومتهما هناك.

ووفقًا لصحف محلية، ذكرت مصادر إعلامية،  أن الفيديو تم تصويره من طرف طبيب بأحد مستشفيات عاصمة النخيل، عندما كان يمارس الجنس على ممرضته بأحد الأجنحة أثناء وقت مداومتهما الليلية.

وقالت مصادر محلية أن بطلة الفيديو الإباحي خرج بتعليق تؤكد فيه أن الطبيب قام بتخديرها واستغلالها جنسيا فيما بعد، ، وأنها مارست الجنس بدون دراية وكانت فاقدة لوعيها، أنذاك استغلها الطبيب جنسيا وهو الأمر الذي ستكشف عنه التحقيقات الأمنية التي تمت مباشرتها فور تسريل الفيديو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس جلسة رئيس الأهلي مع «عبد الحفيظ»
» اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة
» «المسابقات» تعلن مواعيد مباريات كأس مصر
» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين
» مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول
» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج
» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج
» الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة الإرهاب
» إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»
» «الصحفيين» تستقر على أعضاء لجنة القيد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج