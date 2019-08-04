  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
الفنان عادل إمام مع الفنان عبدالرازق فوزي

وفاة الفنان عبدالرازق فوزي

باسم يوسف

سر علاقة ابنة شقيق "باسم يوسف" بتأهل مصر لكأس العالم

برشلونة وارسنال

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وبرشلونة

أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة.. والأخيرة: كان مخدرني

تريكة وصلاح

رد مفاجئ من «أبوتريكة» على مهاجمي «صلاح»

الأب والأبناء الضحية

ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة

سيف نبيل

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

مونوريل - أرشيفية

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

النائب العام السعودي

بيان عاجل من النائب العام السعودي

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

"الديهي": كلما زاد عدد السكان ارتفعت نسبة الفقر

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الديهي" يطالب بإقرار غرامة على الزواج الثاني

#

إحصائية رسمية: ارتفاع نسبة الفقر في مصر

#

"التعبئة والإحصاء" يكشف معلومة هامة بشأن سكان مصر

#

الحر يحصد أرواح 4 أشخاص بفرنسا

نسبة الفقر

الديهى

عدد السكان

بالورقة والقلم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور عمرو حسن، أعلن أن أعلى 10 محافظات خصوبة انجابية هما أكثر 10 محافظات فقرًا، متسائلًا: "هل هناك علاقة بين الفقر وكثرة الانجاب؟، مشددًا على أن هناك علاقة قوية بينهما.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن هناك علاقة طردية بين الفقر والزيادة السكانية، فكلما زاد عدد السكان ازدادت نسبة الفقر.

وتابع، أن الدولة ينبغي أن تتحمل دعم طفلين فقط، ومن ينجب أكثر من طفلين يتحمل مسئوليتهم هو، ولا تدعمهم الدولة، وأن تعطي حوافز لم ينجب طفلين فقط لضبط المنظومة السكانية، مشددًا على أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة لديكتاتورية بقرار يحمي المجتمع من نفسه، فالمجتمع عدو نفسه في الانجاب والتهرب من التعليم.

وأوضح "الديهي"، نسبة الأمية في مصر 26%، أي أن هناك 26 مليون مواطن مصري لا يجيد القراءة والكتابة، معقبًا: "دا رقم مخيف، ولا بد أن نبحث كيفية القضاء على الأمية حتى نستطيع زيادة الوعي وتحقيق التنمية، فالقضاء على الامية نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق التنمية".

وأكد "الديهي"، أن هناك ارتفاعًا في نسب الطلاق نتيجة ضعف الوعي، والأمية، وضعف التشريعات، متقدمًا بمقترح تشريعي بعدم قبول الزواج الثاني إلا بعد إقرار الزوج بعدم وجود قضايا معلقة لزوجته الأولى وأبنائه، ولا يتم قبول دعوى الخلع أثناء الحمل، وسوف يعد مقترحًا حول هذا الشأن.

وناشد "الديهي"، صناع الدراما بمعالجة المشكلات بأمور مطابقة للواقع، مؤكدًا أن ما حدث بمسلسل "عائلة الحج متولي لا يمت للواقع بصلة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة بريطانية: ما قدمه «صلاح» أمام السيتي «جرس إنذار»
» الديهي عن الـ"مونوريل": سيحول أكتوبر لعاصمة سياحية
» كواليس جلسة رئيس الأهلي مع «عبد الحفيظ»
» اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة
» «المسابقات» تعلن مواعيد مباريات كأس مصر
» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين
» مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول
» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج
» ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين
» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج