رد مُفاجئ من فنانة شهيرة على فتاة قالت لها«عيشي عيشت أهلك»

04 أغسطس 2019 - 07:52 م

هاجمت الفنانة ناهد السباعي أحد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث وجهت لها اتهاما بالتقليد جينفر لوبيز وأنها لا يمكن ان تصل الى مستواها الفنى.

وقال المتابعة موجهة رسالتها إلى ناهد السباعي : "حد يقول لـ ناهد السباعى تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقى جينفر لوبيز وبطلى تقليد بقى".

لترد ناهد السباعى بقوة قائلة : "طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلى اللى إنت عايزني أعيش عيشتهم اللى هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير"، ثم استكملت: "جدى من أمى فريد شوقى، جدتي من أمي هدى سلطان، جدى محمد فوزى أخو هدى سلطان، جدى من أبويا عبد المنعم السباعى ضابط من الضباط الأحرار، ومؤلف أروح لمين لأم كلثوم ومؤلف فيلم إسماعيل ياسين فى الجيش ورئيس ومشرف على الإذاعة والتليفزيون وغيرها".

وأضافت: "يوسف السباعي الأديب الكبير وأمى بقى ناهد فريد شوقى منتجة عظيمة من أعمالها (لن أعيش فى جلباب أبى)، (حديث الصباح والمساء)، و(حتى لا يطير الدخان) وغيرها، وأبويا كان كاتب وصحفى ومخرج كبير"، متابعة: "تحبى أكملك يا حلوة ولا كفاية كدة.. لما تبقى تعرفى تعملى حركة من اللى بعملها ابقى اكلمى وعيشى أنت عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة ديه".