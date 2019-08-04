» صحيفة بريطانية: ما قدمه «صلاح» أمام السيتي «جرس إنذار»

04 أغسطس 2019 - 08:21 م

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على أداء محمد صلاح جناح فريق ليفربول أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية والتي حسمها «السيتي» لصالحه بعد الفوز على الريدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة البريطانية "لندن".

ونستعرض أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن أداء "صلاح" أمام مانشستر سيتي:

ديلي ميل:

"ووكر" يحرم صلاح من الفوز

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن فريق مانشستر سيتي كان يمتلك الأفضلية خلال تقدمه بهدف دون رد حيث أهدر رحيم ستيرلينج صاحب الهدف الأول فرصة التعزيز.

وأضافت الصحيفة "البريطانية" أن ليفربول استطاع أن يصحح أوضاعه جيدًا من خلال التغييرات التي أجرها يورجن كلوب المدير الفني للريدز لتثمر هذه التبديلات بنجاح البديل الكاميروني جويل ماتيب في تسجيل التعادل.

الصحيفة تابعت، أن محمد صلاح كاد أن يهدي فريقه الفوز في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة لولا تدخل كايل ووكر في الوقت المناسب ويبعد كرة صلاح قبل دخولها الشباك.

- "السيتي" يتوج بلقبه الأول

ذكرت صحيفة "ذان صن" أن الحارس التشيلي المخضرم كلاوديو برافو لاعب فريق مانشستر سيتي نجح في حسم مباراة فريقه في التوقيت المناسب بعدما تصدى لركلة ترجيح أمام جورجيو فينالدوم.

وأضافت الصحيفة "الإنجليزية" أن الفريقان حصلا على عدة فرص كانت سانحة للتسجيل كان من أبرزهم كرة رأسية من جانب محمد صلاح لكن كايل ووكر أبعدها بنجاح في الدقيقة 92.

- صلاح يتطلع للحلم الثالث

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن محمد صلاح ظهر عليه الرغبة في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعدما حقق الجائزة في آخر موسمين مع ليفربول.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح يتطلع للمنافسة على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي وهذا ما ظهر خلال مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.

- جرس إنذار من صلاح

سلطت صحيفة "إكسبريس" البريطانية الضوء على أداء محمد صلاح والمرشح للمنافسة على الكرة الذهبية خلال هذا العام.

وأضافت الصحيفة، أن أداء صلاح "مبشر" نظرًا لما قدمه ليفربول على مدار شوطي المباراة إلا أن الحظ لم يكن بجانبه للتسجيل في مباراة اليوم.

وأكملت الصحيفة "البريطانية"، أن هذا الموسم سيكون الثالث لصلاح مع "الريدز" حيث يبدو أن لديه الرغبة في مواصلة التفوق بالدوري الإنجليزي.

- ليفربول يظهر التحدي أمام السيتي

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن ليفربول رغم خسارته درع الكأس الخيرية، إلا أنه ظهر بالشكل المناسب أمام البطل مانشستر سيتي والذي توّج بالرباعية في الموسم الماضي.

الصحيفة انتقلت للحديث عن أداء صلاح، أمام مانشستر سيتي والذي هدد مرمى السيتي ما يقرب من سبع فرص كان من أبرزها كرته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية اللقاء.