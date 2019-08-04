وفاة الفنان عبدالرازق فوزي

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وفاة

فنان

عبدالرازق فوزي

عادل غمام

رحل في صمت وهدوء، الفنان عبد الرازق فوزي، أول أمس الجمعة،  ويعد أقدم وأشهر ممثل بديل "دوبلير" في السينما المصرية.

وتوفي "فوزي"، عن عمر ناهز 82 سنة، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة لم يخرج منها حتى فارق الحياة.

ولم تخبر أسرة الراحل، نقابة المهن التمثيلية بوفاته، وشيعت جثمانه إثر وفاته داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وظهر عبد الرازق فوزي، في مشاهد عديدة في بعض الأفلام، منها "الجاسوسة حكمت فهمي"، و"أمير الظلام"، و"ضد الحكومة"، وفيلم "الأبطال"، و"أرزاق يا دنيا"، و"بنات إبليس"، و"رصيف نمرة خمسة"، بالإضافة إلى عمله ممثلا بديلا في فيلم "صراع الأيام" من خلال مشهد انقلاب السيارة.

وكان فوزي صرح لبرنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة إسعاد يونس، بأن أصعب المشاهد التي أداها كانت القفز من فوق سور القلعة بارتفاع 28 مترا في فيلم "الخرطوم".

كما أن الراحل كان بطلا في كمال الأجسام والمصارعة الرومانية في الخمسينيات.

وبعد وفاته، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للراحل عبد الرازق فوزي، وهو بعض الفنانين، مثل الفنان عادل إمام.


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