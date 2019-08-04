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10 ملايين إندونيسي يغرقون في الظلام

عرب وعالم

ظلام دامس بقري يوسف الصديق
ظلام دامس بقري يوسف الصديق

المصريون ووكالات

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عمّ الظلام حوالي 10 ملايين شخص في إندونيسيا، الأحد، إثر انقطاع شامل للتيار الكهربائي بالعاصمة جاكرتا وبعض المناطق في جزيرة جاوة.
وبحسب بيان للمتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية "PLN"، ماد سوبراتيكا، فإن انقطاع التيار جاء بسبب توقف توربينات الغاز في محطة الكهرباء الرئيسية، وانهيار منشأة الربط في الطرف الغربي من جزيرة جاوة.
وبدأ انقطاع التيار الكهربائي ظهيرة الأحد، وامتد 8 ساعات، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور، وبالتالي تفاقمت حالات الازدحام الشديد في جاكرتا.
كما تسبب انقطاع التيار الكهربائي الشامل، في توقف خدمات الهاتف المحمول على نطاق واسع بجاكرتا، وتعطل الخدمات المصرفية، فضلا عن شبكات مترو الأنفاق. -

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