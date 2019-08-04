ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا الأحداث الأخيرة

04 أغسطس 2019 - 11:10 م

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام إلى النصف حدادا على ضحايا إطلاق النار في كل من إل باسو وتكساس ودايتون وأوهايو.

كما أشارت صحيفة «واشنطن تايم» إلى أن الرئيس الأمريكي بالإبقاء على الأعلام في النصف حتى غروب الشمن من يوم الخميس المقبل.

وقال ترامب، في بيان: «إن أمتنا في حداد مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حوادث إطلاق النار التي شهدتها كل من إل باسو وتكساس ودايتون وأوهايو... ونتقاسم الألم والمعاناة مع أولائك الذين أصيبوا في هذين الهجومين اللذين لا معنى لهما، وندين هذه الأعمال البغيضة والجبانة».



وأردف ترامب: «من خلال حزننا، تقف أمريكا متحدة مع شعب إل باسو ودايتون... الله يكون مع ضحايا هاتين الجريمتين الرهيبتين وتقديم المساعدة والراحة لأسرهم وأصدقائهم".

