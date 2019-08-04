إسرائيل تعتزم تكريم حاخام يبيح قتل الفلسطينيين

تعتزم إسرائيل تكريم حاخام متطرف أباح قتل غير اليهود وخاصة الفلسطينيين، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية.



وحسب "هآرتس"، يعد غنيزبورغ من أشد المؤيدين للإرهابي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994، التي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا حينذاك، رميا بالرصاص. إذ قال إن غولدشتاين "قديسا نفذ عملا يجب أن يحتذى به".