  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:43 ص
بحث متقدم
انفجار

قتلى ومصابين في حريق هائل بمحيط معهد الأورام

أحمد و زينب

أرقام صادمة لأرباح أحمد حسن و زينب من اليوتيوب

الإعلامية ريهام سعيد

بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" عن آخر تطورات مشروع "المونوريل"

أسرار رحلة «أبو الحسن الشاذلي»

حج أصغر بالبحر الأحمر.. أسرار رحلة «أبو الحسن الشاذلي»

أرشيفية

«الزواج الالكتروني» يفجر أزمة.. جدل أزهري – برلماني

باسم يوسف

سر علاقة ابنة شقيق "باسم يوسف" بتأهل مصر لكأس العالم

أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة.. والأخيرة: كان مخدرني

تريكة وصلاح

رد مفاجئ من «أبوتريكة» على مهاجمي «صلاح»

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

بالفيديو..

أرقام صادمة لأرباح أحمد حسن و زينب من اليوتيوب

آخر الأخبار

أحمد و زينب
أحمد و زينب

أخبار متعلقة
#

أرقام صادمة عن سرقة غطاء بالوعات الصرف من الشوارع

#

أحمد حسن بعد اتهامه بإيذاء طفلته : دخلي شهريا نصف مليون جنيه

#

موسى يفاجيء حسن شحاتة بسؤال عن المنتخب .. ليرد: متحرجنيش

#

موسى: "كل اللي عيطوا على مرسي خونة وهفضحهم"

كشف الإعلامي حسام حداد عن أن أرباح الزوجين أحمد حسن وزينب من موقع اليوتيوب قد تصل إلى 5.2 مليون دولار سنويًا.
وأضاف "حداد" خلال برنامجه "أونلاين" الذي يقدمه على قناة إكسترا نيوز، إنه استخدم برنامج "سوشيال بليد" لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب، موضحًا أن الأرقام "تخض" حيث أن عدد المشتركين في القناة تخطى 3 مليون شخص.
وتابع أن إجمالي عدد المشاهدات للقناة أكثر من 380 مليون مشاهدة، ومتوسط الأرباح الشهرية تبدأ من 27 ألف دولار وتصل إلى 5 مليون دولار سنويًا في الحالة القصوى من المشاهدة، موضحًا أن المتوسط اليومي كان بين 455 دولار إلى 11 ألف دولار وذلك قبل ولادة ابنتهما ثم تحول إلى 700 دولار وقد يصل إلى 19 ألف دولار كحد أقصى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة القاهرة تكشف حقيقة الانفجار داخل معهد الأورام
» صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة صادمة عن"القبة الحديدية"
» أعنف 10 حوادث إطلاق نار جماعي خلال 7 عقود ‎بأمريكا
» آمنه نصير تنفعل على الهواء بعد هذا الأمر الخطير
» "التموين" تكشف أسعار اللحوم والدواجن في العيد
» حماس تستنكر عدم إدراج إسرائيل في "قائمة العار"
» تطورات فحص مقتنيات مكتبة الفنان حسن كامي
» مفاجأة.. شقيقة منفذ إطلاق النار في أوهايو من بين ضحاياه
» وفاة الفنان عبدالرازق فوزي
» ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة
» صحيفة مُقربة من ريال مدريد تهاجم «صلاح»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج