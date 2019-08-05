أرقام صادمة لأرباح أحمد حسن و زينب من اليوتيوب

كشف الإعلامي حسام حداد عن أن أرباح الزوجين أحمد حسن وزينب من موقع اليوتيوب قد تصل إلى 5.2 مليون دولار سنويًا.



وأضاف "حداد" خلال برنامجه "أونلاين" الذي يقدمه على قناة إكسترا نيوز، إنه استخدم برنامج "سوشيال بليد" لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب، موضحًا أن الأرقام "تخض" حيث أن عدد المشتركين في القناة تخطى 3 مليون شخص.

وأضاف "حداد" خلال برنامجه "أونلاين" الذي يقدمه على قناة إكسترا نيوز، إنه استخدم برنامج "سوشيال بليد" لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب، موضحًا أن الأرقام "تخض" حيث أن عدد المشتركين في القناة تخطى 3 مليون شخص.