» شاهد.. اللقطات الأولي لانفجار بمحيط معهد الأورام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الحريق الهائل الذي نشب بمحيط معهد الأورام، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.
ونشب حريق هائل بالمعهد القومي للأورام على كورنيش المنيل في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، وقال شهود عيان إنه سمع دوي انفجار شديد في محيط حي المنيل بالقاهرة.
وأخطرت الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء لمكان الحادث مع عدد من القيادات الأمنية، وتم إخطار المعمل الجنائي وأجهزة البحث لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ اللازم، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.