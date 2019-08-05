» شاهد.. اللقطات الأولي لانفجار بمحيط معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 12:40 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الحريق الهائل الذي نشب بمحيط معهد الأورام، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.



ونشب حريق هائل بالمعهد القومي للأورام على كورنيش المنيل في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، وقال شهود عيان إنه سمع دوي انفجار شديد في محيط حي المنيل بالقاهرة.

