مصرع 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث معهد الأورام

أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.



وتعقد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بحادث انفجار معهد الأورام.

وتعقد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بحادث انفجار معهد الأورام.