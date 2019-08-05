قرار عاجل من النائب العام بشأن انفجار محيط معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 01:30 ص

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية إلى موقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.



وانفجرت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالقرب من ميدان فم الخليج، قبل منتصف ليل الاثنين، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، وتم على الفور إخلاء المرضى من المبنى.



وأعلنت وزارة الصحة مصرع 16 وإصابة 21 آخرين حتى الآن، وطال الانفجار 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، وتهشمت واجهة المعهد، فيما جرى إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من المبنى، حفاظا على حياتهم.



وانتقلت قوات من مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، ودفعت وزارة الصحة بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، إلى مستشفى معهد ناصر، بينما أغلقت إدارة المرور الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.



ومشطت شرطة المسطحات المائية منطقة النيل المواجهة لمبنى معهد الأورام لانتشال أشلاء الضحايا.



في السياق، أكد المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية، «وقوع الانفجار خارج المعهد القومي للأورام التابع للجامعة»، مشددا على عدم وقوع أي انفجارات داخل مبنى المعهد نفسه».



وأوضح المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن «الانفجار وقع نتيجة حادث سير أمام معهد الأورام».



وتوجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي الانفجار.

