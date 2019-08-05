الطبيب المعالج لريهام سعيد: نسبة إنها تفضل حية 1%

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الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

أحمد عادل شعبان

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ريهام سعيد

كشف الدكتور حسام فودة - الطبيب المعالج للإعلامية ريهام سعيد - أن نسبة بقائها حية وقت إجراء العملية كانت لا تتعدى 1%.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "صبايا" : "خلال إجراء العملية الجراحية تم استئصال كل غضاريف الأنف؛ لأنها كانت ملتهبة، بعدها كان شكل الأنف مشوهًا بطريقة بشعة؛ لذا قررنا أخذ المجازفة من خلال زرع غضاريف جديدة من الأذنين للأنف".

وأضاف: "المجازفة التي حصلت داخل غرفة العمليات بالنسبة للإعلامية ريهام سعيد، كانت صعبة ودقيقة للغاية، وكان من المتوقع تعرض تلك الأنسجة الجديدة التي تم زرعها للإصابة بالصديد، ومن ثم كان الأمر سيتطلب استئصالها من جديد، مضيفا: "كان احتمال أنها تعيش 1% وليس أكثر من ذلك".

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