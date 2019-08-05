  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
مدبولى

أول تحرك من «الوزراء» تجاه انفجار معهد الأورام

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لو مش عارف تضبط شهواتك اعمل اللي هقولك عليه

معهد الأورام

أول إجراء للنيابة تجاه انفجار معهد الأورام

معهد الاورام

مأساة.. زفة عروسة تحولت لـ"مأتم" في انفجار معهد الأورام

طفلة

مفاجأة صادمة بقضية تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها

حادث معهد الاورام

صور صادمة.. كيف أصبح معهد الأورام من الداخل بعد الحريق؟

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعرض صورًا صادمة لرحلة مرضها

ولي العهد السعودي

بن سلمان يحرم 600 ألف سعودي من السفر

معهد الاورام

تفاصيل جديدة عن انفجار معهد الأورام

ارشيف

مرشحة إخوانية تظهر بملابس فاضحة بدولة عربية

"الجندي":

لو مش عارف تضبط شهواتك اعمل اللي هقولك عليه

الصفحة الأخيرة

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

#

مبروك عطية: "اللي مش هيصوم مش هيدخل النار"

#

الرئيس يُضحك حضور افتتاح كوبري روض الفرج بهذه المداعبة

#

تامر أمين: "بلاش يا حكومة"

خالد الجندي

دي إم سي

الحجاب

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالبعد عمن وصفهم بـ"متبعين الشهوات" ودعاة خلع الحجاب.

واستشهد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأحد، بقول الله تعالى:"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما".

وتابع: "لو مش عارف تضبط شهواتك، وأوقاتك أو تمسك لسانك، صوم اعتكف، ولو مش هتعمل كدا يبقي ما تزعلوش على حد من بتوع الشهوات اللي هما اللهم احفظنا ذكرهم الله في سورة النساء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو دياب يعلق على حريق معهد الأورام
» "النزاهة" تستعيد مليار دولار لخزينة دولة عربية
» الإمارات تفرج عن ألف سجين
» ممثلة شهيرة متورطة فى عملية خطف وتهديد وسرقة
» لعقها كلبها.. وتفقد أطرافها الأربعة
» مفاجأة.. لاعب كرة سلة أمريكى "حامل"
» معسكر مغلق لـ «ذئاب الجبل»
» رانيا يوسف تظهر بالنقاب بشكل مفاجيء
» البحث عن ضحايا لانفجار معهد الأورام بمياه النيل
» جد طفلة التعذيب: أبوها اللي هو ابني مش راجل ومعرفتش أربيه
» فنانة شهيرة: لن أخلع الحجاب ولو أصروا على ذلك سأعتزل الفن

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج