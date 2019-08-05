صور صادمة.. كيف أصبح معهد الأورام من الداخل بعد الحريق؟

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ارتفاع أعداد مصابي حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، و القصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء، موضحًا أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.
وأوضح مجاهد أن هناك من 3 إلى 4 حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.
وتداول نشطاء صور للمعهد ترصد حجم الأضرار التي تسبب بها الحريق من الداخل شاهد الصور..