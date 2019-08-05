أول إجراء للنيابة تجاه انفجار معهد الأورام

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أمرت نيابة السيدة زينب، بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذي حدث خارج معهد الأورام بكورنيش النيل، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات.

وقام فريق من النيابة العامة بإجراء المعاينة الأولية وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث.

وكان انتقل فريق من نيابة السيدة زينب، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب بمحيط معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لاجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على أسبابها وحصر الخسائر.


وأسفر انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، نتيجة تصادم 3 سيارات أحدهم سيارة تحمل عددًا من الأنابيب بطريق الكورنيش أمام معهد الورام، عن اشتعال السيارات ووفاة 19 شخصًا وإصابة 30 أخرين، وإخلاء 54 من مرضى المعهد.




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