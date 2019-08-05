» الإمارات تفرج عن ألف سجين

05 أغسطس 2019 - 11:01 ص

بالتزامن مع اقتراب العيد الأضحى المبارك، أصدرت الإمارات أمرًا بالعفو عن حوالي ألف سجين، من مختلف الجنسيات.

وقد أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفـــو عـــن 430 سجيناً في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن العفو السامي يأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، بما لذلك من آثار إيجابية مهمة على تلك الأسر ومعاونتها على مواصلة حياتها بأسلوب طبيعي يمكنها من لعب دورها المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع والذي لا تتواني إمارة دبي وقيادتها الرشيدة في توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تلاحمه وترسيخ تماسكه وتدفعه دائماً إلى الأمام.

كما أمر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 70 سجينا أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان وممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من المدة المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي أمر الإفراج حرصا من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيدا لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة العيد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

في سياق متصل أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.