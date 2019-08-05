أول تحرك من «الوزراء» تجاه انفجار معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 11:07 ص

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث المنيل الذي وقع مساء أمس أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأجرى مدبولي اتصالا هاتفيا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، للتنسيق بشأن البدء الفوري في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث أمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "المقاولون العرب" بدء الإصلاحات.

وتواصل رئيس الوزراء مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، للتأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في مبنى المعهد بالسرعة والكفاءة العالية، نظرا لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.