» شاهد.. كيف تغير نجل عمرو دياب بهذه الصورة

فاجأت طليقة الفنان عمرو دياب، زينة عاشور، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بنشرها مجموعة من الصور تجمعها بنجلها عبد الله أثناء تواجدهما في إيبيزا بإسبانيا لقضاء العطلة الصيفية.

وعلقت زينة على الصور قائلة: "الحب".

واللافت في الصور أن عبد الله عمرو دياب ظهر بـ لوك قريب من والده الهضبة من حيث الملابس والإكسسوار بالإضافة لتشابه بين عمرو دياب ونجله في الملامح.

وأشار إلى عمرو دياب تزوج من زينة عاشور وأنجب منها 3 أبناء التوأم عبد الله وكنزي والابنة الصغرى جنا.