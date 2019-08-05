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أول ظهور لزوجة "الأسد" بعد شفائها من السرطان

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أسماء الأسد
أسماء الأسد

متابعات-علا خطاب

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بشار الأسد

السرطان

اسماء الاسد

ظهرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التليفزيون السوري، عقب شفائها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وقالت أسماء الأسد في المقابلة الأولي لها بعد شفائها، التي بثت مساء السبت: "رحلتي انتهت  الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".

وبدت الأسد في المقابلة وهي ترتدي ثوباً أبيض اللون ويظهر شعرها قصيراً ومصففاً للمرة الأولى منذ إعلان بدء تلقيها العلاج بعدما كانت تغطي رأسها بوشاح في إطلالاتها السابقة.

وفي أغسطس 2018، أعلنت الرئاسة السورية عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم سرطان الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

وقالت الأسد، التي تلقت العلاج في المستشفى العسكري، إن “وجع علاج السرطان فيه تعب وألم وإرهاق للجسم، لكن هذا لا يعني ألا يكون الواحد إيجابياً في حياته”، مشيدة بعائلتها التي وقفت إلى جانبها.

وحول زوجها الرئيس السوري، قالت “هو شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر، الأكيد أنه كان معي”.

وفي اول صورة نشرت لها إثر إعلان إصابتها بالسرطان، ظهر الأسد في الصورة مع زوجته وهو جالس إلى جانبها ويتبادلان الابتسامات.

وأسماء الأسد (44 عاماً) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت،والدها طبيب قلب يعمل في بريطانيا ويدعى فواز الأخرس ووالدتها دبلوماسية اسمها سحر عطري، تتحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل شهادة جامعية من “كينغز كولدج” في لندن.


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