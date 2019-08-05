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عبر مقطع فيديو..

فنانة خليجية تفضح أسرارًا خاصة لزوجها بعد الانفصال

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زارا البلوشي
زارا البلوشي

متابعات-علا خطاب

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فيديو

صافيناز

البكينى

فسق

أثار خبر انفصال الفنانة الباكستانية المولودة في عُمان والمقيمة في السعودية، زارا البلوشي، جدلاً واسعًا بين متابعيها، حيث أعلنت عن طلاقها من زوجها المخرج السعودي سمير عارف، عبر مواقع التواصل.

وردًا على تعليق لأحد المتابعين أشار فيه إلى أنها قد تطالب بالحصول على الجنسية السعودية غردت: “لا ما راح أطالب بالجنسية، ارتاحوا الجنسية السعودية في أمان أنا انفصلت من ولدكم السعودي الله يوفقه بسعودية تصونه وتصون بلدكم. أنا باكستانية مبسوطة سعيدة الحمد الله وشكراً”.

كذلك كشفت في مقطع فيديو تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على "إنستجرام" سبب عدم إنجابها الأطفال من زوجها السابق.

وقالت إن ما منعها من ذلك عدم الاتفاق مع الأخير رغم أنها كانت تظهر العكس دائماً. وتوجهت إلى متابعيها بالقول: “خليكن متفائلين مبتسمين حتى لو الدنيا غدرت فيكم اخدعوها.. أنا سعيدة في حياتي الحين أكثر من قبل”.

ولفتت إلى أنها تفكر في المستقبل وتشعر بالقلق أحياناً إلا أنها استدركت بالقول إن كتبه الله هو ما سيحدث فقط، وحققت من خلال الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 263 ألف مشاهدة.


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