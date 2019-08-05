حبس 8 إخوان مُرحلين من الكويت

05 أغسطس 2019 - 02:25 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 متهمين بقضية خلية "إخوان الكويت"، التي تم ترحيل المتهمين فيها إلى مصر للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة لهم.









جاء قرار النيابة بحبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم في الاتهامات المنسوبة لهم، بالإنضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، بالإضافة للتخطيط لتنفيذ عمليات عنف وإرهاب والاشتراك في تنفيذ عمليات موجهة ضد مؤسسات الدولة.









ومن المنتظر أن تستكمل النيابة التحقيق مع المتهمين في جلسات تالية، بعد صدور قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة.







