«الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»

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أحمد سالم

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معهد الأورام

سيارة المفخخة

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى أمام معهد الأورام والذى تبين من الفحص المبدئى، تبين أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراءات الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

 كما أشار الفحص الفنى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

كما تشير التقديرات، إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ احدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ احدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجارى استكمال عمليات الفحص والتحرى وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة فى هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان حادث انفجار وقع أمام معهد الأورام بالسيدة زينب في لحظات مبكرة من صباح اليوم فيما أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 حالة وفاة و47 مصابا.

وقالت هالة زايد في بيان اليوم، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء.

وزارت وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمعهد ناصر؛ للوقوف على حالتهم الصحية، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للاستشاريين والأطباء والتمريض على تواجدهم اللحظي بمعهد ناصر لاستقبال حالات المصابين.

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