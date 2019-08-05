فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها السعودي

05 أغسطس 2019 - 05:02 م

أعلنت الفنانة الباكستانية الشهيرة، زارا البلوشي عن طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، مؤكدة أن الانفصال جاء لعدم التوافق بينهما، وأن علاقتهما ما زالت جيدة.

وكانت ”البلوشي“ قد أكدت في تعليق لها على عدد من المتابعين، حول علاقتها بسمير، انفصالها عنه، دون أن تحدد متى وقع الطلاق بينهما: ”ان شاءلله قريب انفصلنا ما تذابحنا سمير و نعم فيه بس ما اتوفقنا بالزواج مو معناها إنه سيئ بالعكس افتخر أن تزوجت سمير عارف“.

كما طالبت في ردها على تعليق أحد متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، جميع متابعيها بالتوقف عن الحديث حول رغبتها في الحصول على الجنسية السعودية، لأن ذلك لم يعد ممكنًا بعد انفصالها عن سمير عارف: ”لا ما راح أطالب بالجنسية، ارتاحوا الجنسية السعودية في أمان أنا انفصلت من ولدكم السعودي الله يوفقه بسعودية تصونه وتصون بلدكم، أنا باكستانية مبسوطة سعيدة الحمد الله وشكرًا“.



