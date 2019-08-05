أول تعليق لـ«السيسي» على انفجار «القصر العيني»

05 أغسطس 2019 - 05:09 م

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس بالقرب من معهد الأورام.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك":" أتقدم بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".