» مدرب ألماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك

05 أغسطس 2019 - 05:32 م

دخل الألماني توماس دول، المدير الفني الأسبق لفريق هلال السعودي، ضمن دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الفترة المقبلة، وذلك حسبما أكد مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء.

وسبق لتوماس دول، تدريب أندية هامبورج وبروسيا دورتموند وهانوفر في ألمانيا، بجانب تجربة وحيدة في الشرق الأوسط عندما تولى تدريب الهلال في 2011 حتى 2012.

وانضم توماس دول، لقائمة المرشحين لتدريب الزمالك والتي تضم الأرجنتيني رامون دياز، والفرنسي نيكولاس ديبوي، وأيضا البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان رئيس الزمالك، قد قرر إقالة الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.