» لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية

لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية ستشهد أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحى للانتخابات الرئاسية، والتي سيكون لها تأثير بالغ في اختيار الناخب التونسي وجهة تصويته.

وأعلن التلفزيون التونسي أنه سيخوض لأول مرة تجربة المناظرات التلفزيونية بين المترشحين، وذلك فى النصف الأول من الحملة الانتخابية المقررة من 2 إلى 13 سبتمبر القادم.

وأوضح التلفزيون عبر موقعه على الرسمي على شبكة الانترنت، أنه سيستدعى كل المترشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الانتخابية في الفترة الممتدة من 02 إلى 07 سبتمبر 2019 في حلقات مباشرة عنوانها الطريق إلى قرطاج.

وأكد التلفزيون أنه سيحافظ من خلال شبكة برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية على طبيعتها كمرفق عمومى لكل التونسيين الحق الكامل فيه ناخبين ومرشحين.

وأصبحت المناظرة التلفزيونية ركنا أساسيّا في التنافس السياسى في الدول الديمقراطية، وانتقلت المناظرة من إطار عفوي للمواجهة بين مرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى تقليد أساسي يؤثّر بشكل جوهري في اختيارات الناخبين، ويوجّه بوصلة الأصوات إلى الأكثر براعة وبلاغة وإقناعا.