  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
أسماء الأسد

بعد معاناة.. أسماء الأسد تنتصر على السرطان

أرشيفية

اقتحام المسجد الأقصى.. ومتطرفون يتوعدون بالعودة يوم عرفة

الجيش المغربي

المغرب يدق طبول الحرب

مسجد أحمد ين طولون

بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي

الداعية السعودي بدر العامر

داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

انفانتينو

رئيس الـ «فيفا» يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي

مضيفة طيران

«أمسكها من منطقة حساسة»..هتك عرض مضيفة طيران إماراتية

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

«الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»

أرشيفية

ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها

تفجير

أول تعليق لـ«السيسي» على انفجار «القصر العيني»

داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

عرب وعالم

الداعية السعودي بدر العامر
الداعية السعودي بدر العامر

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بن سلمان يحرم 600 ألف سعودي من السفر

#

طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر

#

فنان إماراتي شهير ممنوع من دخول بيروت.. ما السبب

#

سقوط إعلامي سعودي شهير من شرفة شقته في باريس

داعش

الترفيه

الداعية السعودي بدر العامر

اعتبر الداعية السعودي الشهير بدر العامر ، أن بعض الأشخاص الذين ينكرون حفلات الترفيه والفنون ، يبيحون في الوقت نفسه الكبائر والموبقات والقتل والتكفير .

وقال الداعية السعودي بدر العامر عبر فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “إذا رأيت متطرفاً تكفيرياً ينكر الترفيه والفنون فوجه له هذا السؤال : أيهما أعظم عند الله وعند رسوله وعند المسلمين ، الرقص والأغاني والترفيه أم الغلو في الدين وتكفير المسلمين واستباحة دمائهم ؟ لماذا لا تتمعر الوجوه لخزي الغلاة وانحرافهم وإجرامهم في حق الدين كما يتحمسون للأغاني ؟”.

وتابع: أيهما أعظم عند الله .. الغناء والرقص أم ركوب مشروع تدميري خطير راح ضحيته مئات الآلاف من الدماء البريئة ، وملايين من المشردين ، ومليارات من الممتلكات المدمرة ؟ عجباً لكم أهل الغلو والفتن .. تنكرون الصغائر وتجرعون الكبائر والموبقات .. قتل وتكفير وتدمير وتحريض وخروج عن الجماعة.

وأردف: تجد في مجالسهم الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وسلخ جلود الناس ، ولا تتحرك قلوبهم لهذه المنكرات العظيمة .. ثم يولولون بالإنكار والنحيب والتذمر لأجل فتاة تعمل في مكان مختلط طلباً للرزق الحلال .. مفاهيم معكوسة وأفكار منكوسة .

وأضاف العامر : الطائفة السرورية في السعودية لا يوجد لها رد على القاعدة ، وكانت تهادن داعش وتحملهم على الاجتهاد وتسميهم ” الدولة ” حتى سنوا عليهم السكاكين .. ثم تقوم قائمتهم لتصرفات إما أنها لا تساوى شيئاً عند موبقات الخوارج أو أنها من مسائل الخلاف .

وردا على التعليقات التي انهالت عليه إثر وصفه بأن كل من ينكر الترفيه والأغاني داعشي ، أشار “الداعية” أن ذلك يدل على أزمة كبيرة في الفهم .

وأضاف أن كثيراً من هؤلاء عندما ترجع إلى الحسابات الخاصة بهم لن نجد لهم تغريدة واحدة تنتقد الإرهاب وإنما يركزون على الترفيه ولأن هناك تسييس للخطاب الدعوي والشرعي ومحاولة التأثير على الرأي العام حيث ظن الناس أن السعودية مجمتع سودوي ظلامي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. «أدريان» ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي
» «الغندور» حكمًا لمباراة النجم الساحلي وهافيا كوناكرى
» قرعة قوية لتحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا
» لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية
» روسيا تعلن استهداف قاعدة حميميم الجوية بالصواريخ
» مدرب ألماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك
» اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية
» هيفاء وهبي تصدم متابعيها بعد استقالة مدير أعمالها
» باكستان تعترض على قرار الهند وتهدد بهذا الأمر
» الهند تتخذ قرارًا خطيرًا بشأن الحكم في "كشمير"
» إصابة قوية لـ"ميسى" بمران برشلونة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج