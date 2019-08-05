» «الغندور» حكمًا لمباراة النجم الساحلي وهافيا كوناكرى

05 أغسطس 2019 - 06:12 م

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، تعيين الحكم المصرى أحمد الغندور، لإدارة مباراة النجم الساحلى أمام هافيا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى تونس يوم 23 أغسطس الجاري.

ويعاون الغندور فى المباراة يوسف البساطى مساعد أول، وهانى عبد الفتاح مساعد ثان، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.

يذكر أن الأهلى والزمالك ممثلان لمصر فى دورى الأبطال، يشاركان فى دور الـ64 ويلتقى الأحمر نظيره اطلع بره الجنوب سودانى، بينما بواجه الزمالك نظيره ديكاداها بطل الصومال.