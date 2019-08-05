بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي

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وزير الآثار

وزارة الاثار

مسجد بن طولون

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة صور لمسجد أحمد بن طولون الأثري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وأظهرت الصور التي التقطها أحد زوار المسجد ونشرتها صفحة تحمل اسم "محمد حسني مبارك" عبر موفع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، غارقًا في مياه الصف الصحي والتي يظهر عليها أنها على هذا الحال منذ فترة.

وعلق صاحب الصور على هذه المشاهد بقوله: "عارفين ده ايه ؟ ده جامع احمد بن طولون، والله اتكسفت النهاردة لما واحد أجنبي افتكر البوابة الخلفية مفتوحة ودخل ولقى المنظر ده".

وتابع: "والله كارثة .. المنظر ده كفيل يقيل وزير الاثار فى أي دولة شبه محترمة"، فيما لم يتسن لنا التأكد من صحة الصور من عدمه من مصدر مستقل.

ويوجد مسجد أحمد بن طولون بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، والذي يزيد عمره على 500 عام، حيث تم بناؤه على مساحة ستة أفدنة ونصف الفدان.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، في وقت سابق إنه ليس لديه علم بما حدث لمسجد أحمد بن طولون، وأنه سيقوم بإرسال من يعاين المسجد وتحديد طريقة لإعادة ترميمه والحفاظ عليه من التلفيات الذي تعرض لها.

وأضاف أبو بكر عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، إن المكان الموجود خارج المسجد، به سدد في بالوعة الصرف خارج الأثر، وتم مخاطبة الحي لتسليكها، وسيتم تنظيف البالوعة من قبل حي السيدة زينب.

شاهد الصور..


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