» رسميًا.. «أدريان» ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي

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ادريان

حصل نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين على توقيع الإسباني ادريان حارس وست هام يونايتد في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وجاء التعاقد مع أدريان في أعقاب انتقال حارس المرمى سيمون مينيوليه إلى كلوب بروج البلجيكي بعقد نهائي.

وأكد أدريان أنه يرغب في منافسة البرازيلي اليسون على دور الحارس الأساسي لليفربول.

وقال أدريان "أنا لاعب طموح جدا، جئت هنا لمحاولة الفوز بكل شيء، أن أحاول منافسة اليسون منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف "بالتأكيد أريد الفوز بالألقاب ، جئت هنا للمنافسة على كافة الألقاب ، تنتظرنا الكثير من البطولات، سنقاتل عليها جميعا ونحاول الفوز بها".

ورحل مينيوليه عن ليفربول بعد ستة أعوام قضاها ضمن صفوف الفريق وقد شارك خلالها في أكثر من 200 مباراة، كما توج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وفقد مينيوليه /31 عاما/ مكانه كحارس أساسي لليفربول إثر انضمام الحارس البرازيلي أليسون إلى الفريق في الصيف الماضي.

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه على الإنترنت "لقد أثبت نفسه كعنصر مهم بالفريق من خلال تفانيه واحترافيته وأخلاقياته في العمل طوال الفترة التي قضاها هنا، مينيوليه يرحل عن الفريق وكل النادي يتمنى له التوفيق".

من جانبه قال يورجن كلوب مدرب ليفربول أن مينيوليه واحد من أكثر اللاعبين احترافية الذي قابلهم في مسيرته.


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