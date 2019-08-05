  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
ياسر برهامى

مذكرات «برهامى» تكشف مفاجآت عن «الإخوان»

احمرار السماء

الأرصاد «تجهل».. ماذا يحدث فى سماء مصر؟

السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

جوارديولا وصلاح

«جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب

الحج

أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون إلى الأراضى المقدسة

أسماء الأسد

بعد معاناة.. أسماء الأسد تنتصر على السرطان

أرشيفية

اقتحام المسجد الأقصى.. ومتطرفون يتوعدون بالعودة يوم عرفة

الجيش المغربي

المغرب يدق طبول الحرب

مسجد أحمد ين طولون

بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي

الداعية السعودي بدر العامر

داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون إلى الأراضى المقدسة

عرب وعالم

الحج
الحج

وكالات

أخبار متعلقة
#

مندوب مبيعات يختلس مليون جنيه من أموال شركة بطنطا

#

70 مليون شخص على قوائم المهاجرين واللاجئين

#

الأمطار الغزيرة تدمر جسر نهر في نيوزيلندا

#

فروا من العنف.. وصول أكثر من 1500 إثيوبي إلى السودان

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، عن وصول 1.687.226 حاجا إلى أراضيها عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية يوم أمس، استعدادا لأداء مناسك الحج للموسم الجاري 1440 هجري.

وأشارت الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة السعودية للجوازات - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 90 ألفا و776 حاجا، وعبر البحر 16 ألفا و916 حاجا، وذلك بزيادة 117 ألفا و176 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تعزى مصر فى ضحايا "معهد الأورام"
» طاقم تحكيم مصري لمواجهة شبيبة القبائل والمريخ
» الزمالك يفقد خدمات مدافعه أمام بطل الصومال
» لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية
» رسميًا.. «أدريان» ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي
» اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية
» «الغندور» حكمًا لمباراة النجم الساحلي وهافيا كوناكرى
» روسيا تعلن استهداف قاعدة حميميم الجوية بالصواريخ
» قرعة قوية لتحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا
» «أمسكها من منطقة حساسة»..هتك عرض مضيفة طيران إماراتية
» رئيس الـ «فيفا» يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير