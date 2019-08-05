البرلمان عن حادث المنيل: "كلنا مشروع شهيد"

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حادث المنيل

تقدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة قصر العينى، متوجها بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم، إنه مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.

وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة تزيد جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية قوة وعزيمة وصلابة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين، وكلنا مشروع شهيد مع صقور الجيش والشرطة حتى يتم القضاء نهائيا على قوى الشر والظلام والإرهاب.

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