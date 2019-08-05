أطفال مصر ينطقون اللغة الهيروغليفية

عملت وزارة الآثار على تعريف الصغار باللغة الهيروغليفية، ومن ثم يمكنهم فهم سيرة الأجداد بشكل أكبر.

وما أن رغبت «الآثار» في تحقيق مبتغاها، تعاونت مع مكتبات جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، والتي بدورها فتحت أبوابها لاستضافة كافة الأنشطة، التي تجعل النشء متمسكين بحضارتهم القديمة.

بدأ التعاون من إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار، مع مكتبات «جمعية مصر» في العام الماضي، وتضمنت البرامج المقدمة التعريف بالتراث المصري، والرياضة عبر العصور، وكان من بين ما سبق التعريف باللغة الهيروغليفية.