  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:29 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار محيط معهد الأورام

آمنة نصير

آمنة نصير: "مرتكبي حادث معهد الأورام هم كلاب النار"

الأرصاد الطقس

رئيس الأرصاد يكشف سر تغير لون السماء وقت الغروب

أرشيفية

«نجوم.. لكن مغتصِبون»

ياسر برهامى

مذكرات «برهامى» تكشف مفاجآت عن «الإخوان»

أم كلثوم

أغرب وصايا الفنانين.. من «حرق الأفلام» لجنازة بـ «الطبل والمزمار»

السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

جوارديولا وصلاح

«جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب

الحج

أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون إلى الأراضى المقدسة

"العفو الدولية" تنتقد قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير

عرب وعالم

كشمير
كشمير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

باكستان تعترض على قرار الهند وتهدد بهذا الأمر

#

الهند تتخذ قرارًا خطيرًا بشأن الحكم في "كشمير"

#

"العفو الدولية" تستنكر حكما حوثيا بإعدام 30 معتقلا

#

السعودية: ندعم مبادرة المغرب بشأن منطقة الصحراء

انتقدت منظمة "العفو الدولية"، الإثنين، إعلان نيودلهي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من إقليم كشمير، وحذرت من "اشتعال التوترات" في الإقليم المتنازع عليه.
وقال الفرع الهندي للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها لندن) في بيان، "قرار نيودلهي أحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور دون استشارة سكان الولاية من المرجح أن يشعل التوترات السائدة".
وحذر من أن القرار "يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للفرع الهندي للمنظمة، آكار باتيل، إن النشر الإضافي لـ"الآلاف من قوات الأمن"، والحصار الشامل على خدمات الهاتف والإنترنت والقيود المفروضة على التجمع السلمي "دفعت أهل جامو وكشمير بالفعل إلى الحافة".
وأضاف: "ما يزيد من الوضع سوءا أن الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية وضعوا قيد الإقامة الجبرية". مشددًا على أن القرارات المهمة تتخذ من قبل البرلمان في غياب التشاور مع السكان المحليين.
وشدد على أن "الانتهاكات في جامو وكشمير لا يمكن أن تنتهي دون تدخل من أهلها".
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور؛ مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورًا".
والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وفي رد فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان سابق، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية".
ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أحد أقارب الضحايا : نبحث عن طفلين 10 و6 سنوات حتى الان
» إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بتورونتو
» رسالة من نتنياهو إلى الشعب المصري
» قطر تعزى مصر فى ضحايا "معهد الأورام"
» «الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»
» ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها
» طاقم تحكيم مصري لمواجهة شبيبة القبائل والمريخ
» بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي
» الأرصاد «تجهل».. ماذا يحدث فى سماء مصر؟
» داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»
» اقتحام المسجد الأقصى.. ومتطرفون يتوعدون بالعودة يوم عرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات