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الشركات الصينية توقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية

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الحرب التجارية بين أمريكا والصين
الحرب التجارية بين أمريكا والصين

المصريون ووكالات

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قررت الشركات الصينية، وقف شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء الإثنين.
ولم تذكر الوكالة الصينية تفاصيل عن موعد وآليات التنفيذ.
وتأتي خطوة الصين، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي، ببدء فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومرارا أعرب ترامب عن أمله في أن تشرع الصين قريبا في شراء المنتجات الزراعية من بلاده.
وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، مؤخرا "الصين تخذلنا لعدم شراء المنتجات الزراعية من مزارعينا، كما قالت".
وخلال فترة التهدئة بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2018، التزمت الصين بشراء أكثر من 20 مليون طن من فول الصويا والذرة ولحم الخنزير من الولايات المتحدة.
وبعد انهيار المحادثات في مايو/ أيار الماضي، قالت الصين إنها ستواصل الالتزام بطلبيات المشتريات، إلا أنها طلبت تأجيل بعض الشحنات.
وخلال مايو/ أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار، ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وجاء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، بعدما عقد البلدان الدورة الـ12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، الاسبوع الماضي حسب وكالة أنباء الصين الجديدة . -

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