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سلطات الحدود الأمريكية تعيد فتح نقاط تفتيش حول تكساس

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المصريون ووكالات

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أعلنت سلطات الحدود الأمريكية، الاثنين، فتح نقاط التفتيش الداخلية حول مدينة "إل باسو" بولاية تكساس (جنوب)، بعد إغلاقها لعدة أشهر جراء نقص عدد الموظفين.
ويأتي الإجراء أيضا بعد أيام من مقتل 20 شخصًا، وإصابة 26 آخرين، في إطلاق نار بالمدينة ذاتها.وتحقق السلطات في احتمال وجود صلة بين المسلح المشتبه به، وخطاب طويل عنصري مناهض للهجرة، نُشر على الإنترنت، وفق وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
كما أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أنها لن تُفعّل أي تدابير تتعلق بإنفاذ القانون في مستشفيات المنطقة أو الملاجئ، وسط مخاوف من أن المهاجرين المتواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ربما لا يطلبون المساعدة بعد إطلاق النار.
وتستخدم نقاط التفتيش التي أعيد فتحها من قبل عناصر دوريات حرس الحدود، لتفتيش المركبات القادمة شمالًا من أجل التصدي لعمليات تهريب البشر أو المخدرات.
وأغلقت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نقاط التفتيش بالمدنية في مارس/ آذار الماضي، لأن عناصرها كانوا يضطرون إلى فحص واحتجاز أعداد متزايدة من الآباء والأطفال المهاجرين.
وقتل 31 شخصًا، وجرح العشرات في حادثي إطلاق نار بتكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق) السبت. 
كما أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي . -

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